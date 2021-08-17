Пушков раскритиковал постановку спектакля по мотивам расстрела в казанской школе

Сенатор Пушков высказался о постановке спектакля по мотивам расстрела в казанской школе

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канал раскритиковал постановку спектакля в Центральном академическом театре Российской армии под названием «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)».

Сенатор отметил, что с российским театральным искусством «что-то глубоко не так». «[Певицу и телеведущую Ольгу] Бузову толкают на роль чуть ли не главной актрисы страны <...> А теперь копаются в психопатологиях убийц детей, пытаясь подтащить их под философские дилеммы Достоевского. Причем такое — в Академическом театре Российской Армии? <...> Прежние критерии подверглись беспощадной неокультурной хирургии: отныне главное — похайповее и поскандальнее», — написал он.

По его словам, современные деятели искусства способны «только на низкопробный плагиат и скандал».

В Центральном академическом театре Российской армии показали эскиз спектакля по мотивам расстрела в казанской школе. Заместитель директора по развитию театра Милена Авимская сообщила, что в режиссер постановки Александр Плотников сравнивает образ мысли Ильназа Галявиева и главного героя «Преступления и наказания» Родиона Раскольникова.

Обвиняемый в массовом убийстве Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани утром 11 мая. В результате вооруженного нападения погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. По его словам, он раскаивается и признает свою вину.

