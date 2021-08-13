Обвиняемому в массовом расстреле в казанской школе отправляли деньги в СИЗО

Обвиняемый в массовом убийстве в казанской школе Ильназ Галявиев, который сейчас находится в психиатрическом отделении московского СИЗО «Бутырка», получает денежные пожертвования от сочувствующих. Об этом RT сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

Как уточнил правозащитник, в СИЗО Галявиеву неравнодушные к нему люди прислали около 39 тысяч рублей.

Мельников передал слова обвиняемого о том, что деньги ему перечисляют люди, сочувствующие положению, в котором он оказался. Эти же неравнодушные собирали средства на оплату услуг адвоката в Москве.

По словам собеседника издания, на деньги с лицевого счета в СИЗО заключенные покупают продукты и предметы первой необходимости. К примеру, Галявиев на эти средства приобретает сигареты через тюремный интернет-магазин.

Правозащитник также рассказал, что в социальных сетях появился «фан-клуб» Галявиева. Сам он демонстрирует хорошо продуманную линию защиты при общении с членами ОНК. Такая стратегия направлена на уклонение от ответственности. В частности, обвиняемый рассказывает о своем состоянии невменяемости в момент совершения преступления. Однако сейчас он считает себя вменяемым и не представляющим опасности для общества.

Ранее Следственный комитет России сообщал, что психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева еще не завершена.

Обвиняемый в массовом убийстве Ильназ Галявиев устроил стрельбу в гимназии №175 в Казани утром 11 мая. В результате вооруженного нападения погибли семеро детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали. До этого мотивом расправы в казанской школе Галявиев назвал ненависть. По его словам, он раскаивается и признает свою вину.