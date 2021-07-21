Стало известно о продолжении экспертизы устроившего расстрел в школе Казани

Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении Ильназа Галявиева, обвиняемого в массовом убийстве в казанской школе, еще не завершена. Об этом сообщили РИА Новости в Следственном комитете России.

В ведомстве пояснили, что комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза в рамках расследования данного уголовного дела еще не завершена. У следствия пока нет медицинских заключений.

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников сообщал «Ленте.ру», что 12 июня во время проверки в СИЗО Галявиев бросался на решетку и называл себя богом.

11 мая Галявиева привезли в Москву для прохождения психиатрической экспертизы. В НИИ имени Сербского молодого человека признали невменяемым на момент совершения преступления.

Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел 11 мая в казанской гимназии №175. Это крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе. По данным следствия, после взрыва он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы.