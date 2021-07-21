Врач-невролог оценил признание устроившего расстрел в школе в Казани невменяемым

Невролог, врач высшей категории Александр Шахнович в разговоре с «Лентой.ру» оценил возможное признание устроившего стрельбу в казанской школе №175 Ильназа Галявиева невменяемым на момент массового убийства.

Ранее сообщалось, что к такому заключению пришла экспертиза в московском НИИ Сербского. Как уточнили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы, 12 июня во время проверки в СИЗО Галявиев бросался на решетку и называл себя богом. Позднее Следственный комитет заявил, что экспертиза еще не закончена и медицинских заключений пока нет.

По мнению Шахновича, если Галявиева признают невменяемым, то он не понесет достаточного наказания. «Там отправляют на принудительное лечение, но, конечно, та трагедия, которую он устроил, требует большего», — считает специалист.

Кроме того, Шахнович считает, что понятие невменяемости не относится к Галявиеву. «У него были установочные ситуации — он готовился к этому, у него нашли большое количество различных сайтов при обыске, он говорил, что ненавидел эту школу и он нигде не наблюдался», — пояснил он.

Медик добавил, что Галявиева следовало отвести к специалистам сразу после того, как он объявил о своих намерениях, чтобы проверить, есть ли у него неврологические изменения. Он также пояснил, что диагноз «невменяемость» могут поставить при психиатрических заболеваниях, и нельзя говорить, что она появилась в один день.

Ильназ Галявиев устроил массовый расстрел 11 мая в казанской гимназии №175. По данным следствия, он открыл стрельбу, в результате которой погибли семеро детей и двое учителей. Еще 24 человека пострадали. Галявиев арестован по обвинению в убийстве двух и более лиц, ему грозит пожизненное лишение свободы.

