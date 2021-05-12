Врач-невролог прокомментировал диагноз напавшего на казанскую школу

Энцефалопатия, которую заподозрили у 19-летнего Ильназа Галявиева, напавшего на гимназию №175 в Казани, не приводит к агрессии. Так его диагноз в разговоре с «Лентой.ру» прокомментировал невролог, врач высшей категории Виктор Шахнович.

«Думать, что энцефалопатия может вызывать агрессию, неправильно. Это должна быть гидроцефалия, которая задавливает мозг, нарушает венозный отток, приводит к росту внутричерепного давления, и развивается форма сосудистой деменции. У данного индивидуума такого нет», — сказал Шахнович.

По словам специалиста, энцефалопатия есть у каждого третьего человека после 40-45 лет. «Это молодой парень, у которого энцефалопатия в принципе не должна была быть. Даже если она у него есть, она не может вызвать агрессию — только сосудистая деменция может ее вызывать», — пояснил он.

Говоря о диагностированном у Галявиева доброкачественном образовании, Шахнович заявил, что оно может локально изменить кровообращение, но не вызвать неадекватное поведение, потому что такое происходит, если опухоль появляется во фронтальной зоне мозга и происходит нарушение оттока венозной крови вместе с повышением внутричерепного давления. Он уточнил, что такие пациенты проявляют агрессию в течение длительного периода и в основном это пожилые люди. «Человек не может контролировать это состояние, но оно не острое, развившееся за один день», — объяснил он.

Что известно о диагнозе Галявиева

12 мая стало известно, что врачи обнаружили у Галявиева доброкачественное образование, которое давит на мозг и нарушает кровообращение, в результате чего у человека появляется агрессия и головные боли, а также заподозрили у него энцефалопатию. Из-за болезни он может вести себя неадекватно, выкрикивать бессвязные слова и бросаться на стены, сообщал Telegram-канал «112».

Психиатр Игорь Лазарев, исходя из допроса Галявиева, заявил, что его состояние похоже на шизофрению, так как молодой человек выкрикивал фразы, его речь была разорвана. По его мнению, эти признаки указывают на острое психотическое состояние. Кроме того, Галявиев говорил, что осознал свою миссию и считает себя богом, что указывает на систематизацию бреда, приобретшего определенную систему и структуру.

Бывшая учительница Галявиева рассказывала, что в школьные годы молодой человек был спокойным. Она отметила, что Галявиев во время учебы был тихим хорошистом, который не общался с шумными и «крутыми» компаниями.