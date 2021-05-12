У напавшего на казанскую гимназию обнаружили опухоль

Врачи обнаружили опухоль у 19-летнего Ильназа Галявиева, напавшего на гимназию №175 и совершившего там массовое убийство. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Специалисты диагностировали доброкачественное образование — оно давит на мозг и нарушает кровообращение. В результате этого у человека появляется агрессия, головные боли и подозрение на энцефалопатию. Из-за болезни он может вести себя неадекватно, кричать бессвязные слова, «бросаться на стены».

Как рассказал собеседник канала, подобное заболевание не запрещает иметь оружие. В ближайшее время Галявиеву назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее в Следственном комитете России заявили о неадекватном поведении Галявиева. Это препятствует проведению с ним следственных действий.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.