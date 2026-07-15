В правительстве задумали дать приоритет в заправке машинам с продуктами

Вице-премьер Новак анонсировал приоритетную заправку машины крупных торговых сетей

Автомобили крупных российских торговых сетей, доставляющие продукты питания, должны заправляться вне очереди. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передают «Ведомости».

Он пояснил, что приоритет для таких машин нужен для того, чтобы товар не портился, а затраты не увеличивались, иначе убытки продавцов будут перенесены в цены для всех. Вопрос обсуждался на совещании по ситуации на топливном рынке.

Минсельхоз и Минэнерго занимаются вопросом поставок топлива ретейлерам вместе с самими компаниями. В ходе встречи ее участники рассмотрели ситуацию с топливом, складывающуюся в каждом регионе.

Власти дали соответствующие поручения в рамках потребностей компаний, чтобы обеспечить поставку необходимых объемов дизельного топлива. «На конкретные нефтебазы и для конкретных крупных агрохолдингов, а также для других сельхозпроизводителей», — подчеркнул вице-премьер.

На прошлой неделе Новак отмечал, что дефицит топлива на российском рынке связан с ремонтами НПЗ из-за «прилетов» украинских дронов.