Лидера «Ляписа Трубецкого» осудили на четыре года

Лидеру группы «Ляпис Трубецкой» Сергею Михалку дали четыре года за оскорбление Лукашенко

Минский городской суд заочно приговорил одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой», Сергея Михалка, к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба белорусской прокуратуры.

Согласно документам суда, прокуратура поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении Михалка по части 1 статьи 368 УК Белоруссии. Его обвиняют в публичном оскорблении президента республики Александра Лукашенко. Кроме того, в его деле фигурирует часть 1 статьи 130 — умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни.

Суд, рассмотрев доказательства и доводы гособвинителя, вынес обвинительный приговор.

Ранее солист рок-группы Brutto и лидер коллектива «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок песней встретил украинских военных на вокзале в Киеве.