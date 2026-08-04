Лидера «Ляписа Трубецкого» осудили на четыре года

Минский городской суд заочно приговорил одного из основателей группы «Ляпис Трубецкой», Сергея Михалка, к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба белорусской прокуратуры.
Согласно документам суда, прокуратура поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении Михалка по части 1 статьи 368 УК Белоруссии. Его обвиняют в публичном оскорблении президента республики Александра Лукашенко. Кроме того, в его деле фигурирует часть 1 статьи 130 — умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни.
Суд, рассмотрев доказательства и доводы гособвинителя, вынес обвинительный приговор.
Ранее солист рок-группы Brutto и лидер коллектива «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок песней встретил украинских военных на вокзале в Киеве.