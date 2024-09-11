Основатель «Ляписа Трубецкого» Михалок встретил солдат ВСУ песней на вокзале

Солист рок-группы Brutto и основатель коллектива «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок песней встретил украинских военных на вокзале в Киеве. Соответствующий ролик был опубликован в Instagram-аккаунте Brutto (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артист отметил, что по прибытии поезда Краматорск — Киев с возвращающимися солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) регулярно звучит песня его группы. «5 сентября мы исполнили ее вживую», — написал он.

Ранее сообщалось, что при налете украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подмосковное Раменское в числе прочих пострадала и квартира участника группы «Каспийский груз» Брутто (настоящее имя — Тимур Одилбеков).