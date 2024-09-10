«Взрывов шесть слышал». Популярный рэпер показал кадры из квартиры в Раменском после налета ВСУ

Рэпер Брутто показал кадры повреждений от попадания дрона ВСУ по его квартире

При налете украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подмосковное Раменское в числе прочих пострадала и квартира участника группы «Каспийский груз» Брутто (настоящее имя — Тимур Одилбеков). Популярный рэпер показал последствия повреждений на видео.

На опубликованных музыкантом кадрах видны разбитые окна и покореженный балкон, на полу повсюду лежат осколки.

Моя самая первая квартира. Я давно сюда не приезжал, просто сегодня ночью заехал поспать здесь Брутто участник группы «Каспийский груз»

На видео Брутто показал и вызванные атакой беспилотников разрушения в соседнем доме. «Взрывов шесть я слышал», — поделился рэпер. По его словам, это произошло около 2:30-2:40 по московскому времени.

Сообщалось о девяти пострадавших при атаке беспилотников в Раменском

По данным издания Baza, в больницу доставили девять человек. Из многоэтажки на Спортивном проезде госпитализировали двух женщин и мужчину. В этом же доме жила 46-летняя россиянка, которую не удалось спасти. Еще трех местных жителей увезли в больницу с Высоковольтной улицы. Двоих пострадавших врачи забрали в деревне Прудки.

В свою очередь, Shot сообщает, что число пострадавших в результате атаки БПЛА в Подмосковье достигло 13 человек. Официального подтверждения нет. В то же время ранее губернатор Андрей Воробьев отчитался о трех раненых, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Он также заявил об одной жертве случившегося.

Жители Раменского рассказали об атаке дронов

Как поделились местные, БПЛА летели низко над деревьями. «Летят низко, буквально над деревьями», — рассказала одна из жительниц.

Первый беспилотник она услышала около 3:46, проснувшись от звука взрыва и ударной волны. Затем еще один дрон пролетел над ее домом. Спустя 20 минут женщина узнала, что БПЛА попал в жилой дом на Спортивном проезде.

Еще один местный житель рассказал, что около двух часов ночи его разбудили громкие звуки. В 4:10 он увидел за окном нечто похожее на огненный шар. Мужчина успел закрыть жену, потом «все волной разорвало».