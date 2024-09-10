Жительница дома в Раменском рассказала о пожаре после атаки беспилотника

Во время ночной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России пострадали многоквартирные дома в подмосковном Раменском. Местные жители поделились подробностями случившегося.

Как уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьев, приехавший к дому в Спортивном проезде, повреждены обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Всего в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102. Губернатор показал кадры последствий — на фото видно, что повреждения получили квартиры на нескольких этажах. Окна и стены покрыты копотью.

Между тем на Высоковольтной улице удар пришелся на пять балконов — они загорелись, но в квартиры огонь не перешел.

Воробьев также сообщил, что в доме в Спортивном проезде в результате случившегося пострадали три человека. 46-летнюю женщину спасти не удалось.

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Жители рассказали о ночной атаке беспилотников

По словам женщины, она проснулась в 4:10 утра. Из окна россиянка увидела идущий со стороны одного из подъездов дым. Ее отец вышел на улицу и увидел пожар на 11-м и 12-м этажах. На улице собрались жители, а когда приехали пожарные, они поднялись на 11-й и 12-й этажи, но зайти в квартиры оказалось проблематично. Очевидица добавила, что ее отец надышался гарью и был вынужден вернуться.

Потом, когда я вышла на улицу, мы услышали еще один взрыв. Это прилетел беспилотник в дом напротив — на Высоковольтную [улицу] жительница дома в Раменском, в который попал БПЛА

Еще один мужчина рассказал, что около двух часов ночи его разбудили громкие звуки. В 4:10 он увидел за окном что-то похожее на огненный шар.

Успеваю отвернуться за секунду, накрыть жену. И оно все волной разорвало, все окна, все пострадавший при атаке БПЛА житель Раменского

Супруги выбежали из дома в домашней одежде, не успев взяв вещи и документы.

Квартира популярного рэпера также пострадала в результате атаки дрона

Участник группы «Каспийский груз» Брутто (настоящее имя — Тимур Одилбеков) поделился кадрами последствий налета украинских БПЛА на Раменское. Музыкант, чья квартира также пострадала, показал разрушения. На кадрах видны выбитые окна и поврежденный балкон, всюду осколки стекла. Мужчина рассказал, что редко бывает в этой квартире, но именно в этот раз решил там переночевать. «Взрывов шесть я слышал», — поделился рэпер.

Как уточнял губернатор Московской области, говоря о последствиях атаки, на земле остались обломки беспилотника, которые необходимо разминировать. Для безопасности власти решили эвакуировать жителей пяти соседних домов. Продолжают работать оперативные службы.