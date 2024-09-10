Популярный рэпер показал последствия попадания украинского дрона по его квартире

Рэпер Брутто показал последствия попадания украинского дрона по его квартире

Участник группы «Каспийский груз» Брутто (настоящее имя — Тимур Одилбеков) показал последствия налета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подмосковное Раменское. Кадрами делится Telegram-канал Mash.

Музыкант, чья квартира пострадала в результате атаки, показал разрушения, вызванные прилетом дрона. «Это — Раменское, моя самая первая квартира. Давно сюда не приезжал. Сегодня ночью заехал поспать... Взрывов шесть я слышал», — рассказал рэпер.

В ночь на 10 сентября украинские беспилотники атаковали ряд российских регионов. Несколько летательных аппаратов были перехвачены над Московской областью. По последним данным, жертвой налета стала 46-летняя женщина. Еще троих пострадавших госпитализировали.