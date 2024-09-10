Воробьев уточнил данные о пострадавших при налете БПЛА по Подмосковью

Глава Московской области Воробьев: жертвой налета БПЛА стала 46-летняя женщина

Жертвой налета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Московскую область стала 46-летняя женщина. Уточненные данные о пострадавших привел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram.

Ранее глава региона сообщил, что жертвой атаки стал 9-летний ребенок. Эти сведения не подтвердились.

В результате ЧП пострадали три человека. Их доставили в больницу. Еще 43 жителей Подмосковья переместили в пункты временного проживания.

Ранним утром 10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении украинских БПЛА на подлете к столице. Всего в небе над российскими регионами было перехвачено 144 беспилотника.