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08:44, 10 сентября 2024Россия

Воробьев уточнил данные о пострадавших при налете БПЛА по Подмосковью

Глава Московской области Воробьев: жертвой налета БПЛА стала 46-летняя женщина

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Жертвой налета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Московскую область стала 46-летняя женщина. Уточненные данные о пострадавших привел губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram.

Ранее глава региона сообщил, что жертвой атаки стал 9-летний ребенок. Эти сведения не подтвердились.

В результате ЧП пострадали три человека. Их доставили в больницу. Еще 43 жителей Подмосковья переместили в пункты временного проживания.

Ранним утром 10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении украинских БПЛА на подлете к столице. Всего в небе над российскими регионами было перехвачено 144 беспилотника.

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      Алан Босиков
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