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05:52, 10 сентября 2024Россия

В Подмосковье при атаке беспилотника погиб девятилетний ребенок

Воробьев: в Подмосковье при атаке БПЛА в Раменском погиб девятилетний ребенок

Кадр: Telegram-канал Shot

Девятилетний ребенок погиб в подмосковном городе Раменское при атаке беспилотника. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале.

Он отметил, что во время удара загорелись квартиры на 11-12 этажах многоэтажки. «Сейчас пожарные тушат огонь. Скорая и реанимации дежурят у дома. К сожалению, погиб 9-летний ребенок», — добавил глава региона.

Еще один дрон повредил квартиру на девятом этаже, пострадал один человек. Местных жителей эвакуировали и разместили в пунктах временного проживания в Доме культуры имени Воровского и в школе.

Воробьев отметил, что всего за ночь было сбито 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Все экстренные службы работают на местах.

Ранее о том, что при отражении атаки беспилотных летательных аппаратов загорелась многоэтажка, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. «При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы», — заявил он. Также беспилотник был сбит в городском округе Коломна. В районе аэропорта Жуковский устраняются последствия падения осколков от сбитого аппарата.

До этого городской глава сообщил об уничтожении еще трех беспилотных летательных аппаратов в Раменском городском округе. До этого силы ПВО сбили там два БПЛА, и один в городском округе Люберцы.

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      Марина Совина
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