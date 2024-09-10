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05:20, 10 сентября 2024Россия

При отражении атаки беспилотников в Подмосковье загорелась многоэтажка

Собянин: системы ПВО продолжают отражать попытки атак БПЛА

Фото: Telegram-канал Mash

При отражении атаки беспилотных летательных аппаратов загорелась многоэтажка в подмосковном городе Раменское. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

«При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы», — написал городской глава. Иные подробности он не уточнил.

Еще один беспилотник был сбит в городском округе Коломна. В районе аэропорта Жуковский устраняются последствия падения осколков от сбитого аппарата.

Ранее Собянин сообщил об уничтожении еще трех беспилотных летательных аппаратов в Раменском городском округе. До этого силы ПВО сбили там два БПЛА, и один в городском округе Люберцы.

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      Марина Совина
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