Силы ПВО сбили еще три беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщил о предотвращении попытки атаки еще трех БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся в сторону столицы.

«В Раменском городском округе ПВО Минобороны сбито еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил градоначальник.

Данные о пострадавших и повреждениях уточняются. По словам Собянина, специалисты также работают в Троицком административном округе, где осколки дронов упали на территории частного домовладения.

Ранее Собянин сообщил о том, что средства ПВО сбили беспилотник в городском округе Люберцы, никто не пострадал. Позднее он заявил об еще двух ликвидированных БПЛА в Раменском городском округе.