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04:55, 10 сентября 2024Россия

Силы ПВО сбили еще три беспилотника на подлете к Москве

Собянин сообщил о предотвращении попытки атаки еще трех БПЛА

Фото: Ali Hashisho / Globallookpress.com

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении силами противовоздушной обороны (ПВО) еще трех беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), направлявшихся в сторону столицы.

«В Раменском городском округе ПВО Минобороны сбито еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — заявил градоначальник.

Данные о пострадавших и повреждениях уточняются. По словам Собянина, специалисты также работают в Троицком административном округе, где осколки дронов упали на территории частного домовладения.

Ранее Собянин сообщил о том, что средства ПВО сбили беспилотник в городском округе Люберцы, никто не пострадал. Позднее он заявил об еще двух ликвидированных БПЛА в Раменском городском округе.

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      Марина Совина
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