Стало известно о миллионных заработках жены Дудя в эмиграции

Shot: Жена журналиста Дудя Ольга заработала минимум девять миллионов рублей с 2022 года

Жена блогера и журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Ольга заработала миллионы рублей с начала спецоперации на Украине в 2022 году. Об этом стало известно Shot.

Сообщается, что в августе 2022 года супруга блогера стала совладелицей школы Freeda, которая предлагает эмигрантам из России обучение испанскому и другим европейским языкам, а также помощь с оформлением визы и карьерную поддержку. Дудь неоднократно рекламировал услуги компании в своих видео. При этом на ее информационных ресурсах не было упоминаний имени жены журналиста.

Отмечается, что курсы стоили около четырех тысяч евро (примерно 370 тысяч рублей по текущему курсу). По данным Shot, всего с 2022 года компания, принадлежащая жене Дудя, заработала как минимум девять миллионов рублей.

Ранее блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Дудю преимущество жизни в России. По словам Лебедева, блогер мог бы зарабатывать больше, если бы не покинул страну.