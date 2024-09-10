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08:02, 10 сентября 2024Россия

Почти 150 украинских беспилотников уничтожено в небе над Россией

Минобороны: в ночь на 10 сентября над Россией сбито 144 беспилотника

Фото: Ali Hashisho / Global Look Press

В ночь на вторник, 10 сентября, в небе над российскими регионами было сбито 144 украинских беспилотных летательных аппарата . Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Наибольшее количество летательных аппаратов было уничтожено над Брянской областью — в небе над этим регионом перехватили 72 дрона.

По данным военного ведомства, атака со стороны Украины была осуществлена в том числе и беспилотниками самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

Утром 10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к столице десяти украинских БПЛА.

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      Алан Босиков
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