Почти 150 украинских беспилотников уничтожено в небе над Россией

Минобороны: в ночь на 10 сентября над Россией сбито 144 беспилотника

В ночь на вторник, 10 сентября, в небе над российскими регионами было сбито 144 украинских беспилотных летательных аппарата . Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Наибольшее количество летательных аппаратов было уничтожено над Брянской областью — в небе над этим регионом перехватили 72 дрона.

По данным военного ведомства, атака со стороны Украины была осуществлена в том числе и беспилотниками самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

Утром 10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к столице десяти украинских БПЛА.