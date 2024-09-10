Почти 150 украинских беспилотников уничтожено в небе над Россией

В ночь на вторник, 10 сентября, в небе над российскими регионами было сбито 144 украинских беспилотных летательных аппарата . Об этом сообщило Минобороны в Telegram.
Наибольшее количество летательных аппаратов было уничтожено над Брянской областью — в небе над этим регионом перехватили 72 дрона.
По данным военного ведомства, атака со стороны Украины была осуществлена в том числе и беспилотниками самолетного типа. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.
Утром 10 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к столице десяти украинских БПЛА.