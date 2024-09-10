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07:47, 10 сентября 2024Россия

Украинские беспилотники пытались атаковать Московскую область. За ночь в регионе сбили более десяти дронов

Собянин заявил, что на подлете к Москве сбито 10 БПЛА
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Штокал / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотные летальные аппараты (БПЛА) были уничтожены на подлете к столице и в Московской области. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Шесть беспилотников сбили в Раменском городском округе

Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников над Раменским городским округом. При отражении атаки дронов загорелась многоэтажка в подмосковном городе Раменское.

До этого мэр столицы сообщил об уничтожении еще трех беспилотных летательных аппаратов в Раменском городском округе. Ранее силы ПВО сбили там два БПЛА.

При отражении атаки в городе Раменское возгорание на уровне 11-12 этажей жилого дома, работают экстренные службы

Сергей Собянинмэр Москвы

В свою очередь, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при атаке беспилотника в городе Раменское погиб девятилетний ребенок. Он подчеркнул, что у дома дежурят скорая и реанимации.

По словам Воробьева, еще один дрон повредил квартиру на девятом этаже, пострадал один человек. Местных жителей эвакуировали и разместили в пунктах временного проживания в Доме культуры имени Воровского и в школе.

Летевшие к Москве беспилотники сбили у Подольска

Четыре беспилотника, летевших на Москву, сбили в районе Подольска. Собянин подчеркнул, что пострадавших и разрушений на месте падения обломков нет, работают экстренные службы.

14
беспилотников

были сбиты в Московской области

Кроме того, два дрона были сбиты в Домодедово. Также мэр Москвы сообщил о том, что средства ПВО сбили беспилотник в городском округе Люберцы. В результате происшествия никто не пострадал. Один дрон был уничтожен в городском округе Коломна.

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержаны рейсы, согласно данным онлайн-табло. В районе аэропорта Жуковский устраняются последствия падения осколков от сбитого аппарата.

Дроны пытались атаковать и другие регионы России

Средства ПВО уничтожили 59 беспилотников в небе над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Данных о пострадавших и разрушениях нет. По словам губернатора, на местах крушения дронов работают экстренные службы.

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Украина также пыталась нанести массированный удар по Курской области с помощью беспилотников, заявил глава региона Алексей Смирнов. «Всю ночь наши бойцы ПВО отбивали массированный налет противника», — отметил он. Смирнов напомнил, что приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов и трогать их нельзя. В случае обнаружения обломков необходимо позвонить по номеру 112.

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      Марина Совина
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