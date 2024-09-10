Губернатор сообщил о попытке атаки 12 беспилотников на регион России

Курский губернатор Смирнов: сбито 12 дронов ВСУ самолетного типа

В ночь на вторник, 10 сентября, Украина пыталась нанести массированный удар по Курской области с помощью беспилотников. Над регионом сбили 12 дронов, сообщил глава региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.

«Всю ночь наши бойцы ПВО отбивали массированный налет противника. Над территорией Курской области сбито 12 украинских БПЛА самолетного типа», — написал губернатор.

Смирнов напомнил, что приближаться к обломкам беспилотных летательных аппаратов и трогать их нельзя. В случае обнаружения обломков об этом нужно сообщить по номеру 112.

В Курской области за последние 12 часов дважды объявляли сигнал ракетной опасности. Украина в ночь на вторник, 10 сентября, также пыталась атаковать Москву — над Раменским городским округом сбили шесть беспилотников. Также дроны перехватили в Люберцах, Домодедово и Подольском городском округе. Сообщалось о попытке атаки семи дронов на Калужскую область.