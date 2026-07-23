Фото Ольги Серябкиной в бикини оценили в сети фразой «ее уже можно считать милфой?»

Российская певица Ольга Серябкина порадовала фанатов фото в черном бикини

Российская певица Ольга Серябкина показала фото в откровенном виде и порадовала фанатов. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя экс-солистка группы «Серебро» поделилась в сети серией снимков, на которых продемонстрировала фигуру в черном бикини. При этом раздельный купальник состоял из бюстгальтера с тонкими лямками и крошечных плавок с высокой посадкой.

Кадры знаменитости набрали более 14 тысяч лайков. Поклонники оценили их следующими фразами: «Ее уже можно считать милфой?», «И не скажешь, что ей скоро 50», «Пушка, бомба, ракета», «Какая красота без мужицкого пресса», «Королева. Очень постройнела».

В апреле Ольга Серябкина показала внешность трех поколений женщин в семье на совместном фото.

