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Забота о себе
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21:02, 23 июля 2026Забота о себе

Раскрыта разрушающая сон вечерняя привычка

Сомнолог Роули: Использование гаджетов перед сном может спровоцировать бессонницу
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Врач-терапевт и сомнолог Джеймс Роули и специалист по циркадным ритмам Джейми Зейтцер предупредили, что использование гаджетов вечером может спровоцировать бессонницу. Разрушающую сон привычку они раскрыли в разговоре с US Weekly.

Специалисты подчеркнули: пролистывание ленты новостей и скроллинг соцсетей за час до сна вредно не только из-за того, что излучаемый гаджетами синий свет подавляет выработку мелатонина и сбивает циркадные ритмы. По их словам, дело в том, что чтение новостей заставляет мозг работать активнее вместо того, чтобы успокаиваться. «Если перед сном вы изучаете темы, которые вызывают у вас стресс или беспокойство, вам будет сложно погрузиться в глубокий восстанавливающий сон, необходимый для здоровья», — предостерег Роули.

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Зейтцер добавил, что просмотр развлекательного контента вечером тоже может привести к бессоннице. Он объяснил, что такие ролики стимулируют выработку гормона удовольствия дофамина, который заставляет человека бодрствовать.

По словам врачей, чтобы избежать проблем со сном, необходимо вечером снизить воздействие раздражителей, успокоить разум и тело. Для этого они призвали свести к минимуму время, которое человек проводит с телефоном в поздние часы.

Ранее сомнолог Максим Новиков рассказал о неочевидных причинах частых пробуждений среди ночи. Людям, столкнувшимся с такой проблемой, он порекомендовал провериться на апноэ.

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