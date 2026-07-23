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20:50, 23 июля 2026 (обновлено: 20:53, 23 июля 2026)Мир

В ООН отреагировали на высказывание нового главкома ВСУ о россиянах

Представитель генсека ООН отказался комментировать высказывания Драпатого о россиянах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать высказывания нового главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого о россиянах. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы ознакомились с этим интервью. Похоже, это были комментарии, сделанные некоторое время назад и недавно опубликованные. Независимо от этого, у Генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша] есть четкие принципы, основанные на Уставе [ООН], которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства-члена этой организации», — сказал Дюжаррик.

Он также подчеркнул, что позиция генсека ООН по конфликту на Украине остается неизменной.

Ранее Драпатый сделал ряд резких заявлений о россиянах. В интервью, записанном в мае 2023 года и опубликованном в июле 2026-го, новый главком ВСУ назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование». Кроме того, он высказался о жителях Донбасса, назвав их «отрыжкой Советского Союза», а также «жаждущими халявы и не желающими работать».

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