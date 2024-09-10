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06:26, 10 сентября 2024Россия

Названо число сбитых над Калужской областью беспилотников

Губернатор Шапша: силы ПВО сбили семь БПЛА над Калужской областью

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь беспилотников над Калужской областью в течение ночи, такое число назвал глава региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он отметил, что дроны ликвидировали в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах. На место прибыли оперативные службы. «По предварительным данным жертв и разрушений инфраструктуры нет», — добавил губернатор.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 10 сентября массово атаковали российские регионы беспилотниками. Над Брянской областью силы ПВО уничтожили 59 БПЛА, в Тульской области обломки упали на объект топливного-энергетического комплекса. В Подмосковном городе Раменское после атаки загорелась многоэтажка, жертвой происшествия стал девятилетний ребенок, в другом здании при ударе пострадал еще один человек.

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