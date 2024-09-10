В Тульской области обломки дрона упали на объект топливного-энергетического комплекса

В Тульской области обломки дрона упали на на объект ТЭК

В Тульской области сбили два беспилотника, обломки упали на одном из объектов топливного-энергетического комплекса (ТЭК), сообщили в министерстве по региональной безопасности региона.

Там уточнили, что пострадавших нет, а технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. «Ситуация на контроле», — говорится в публикации.

Ранее в ночь с 9 на 10 сентября средства противовоздушной обороны уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Брянской области. Информации о пострадавших и разрушениях нет. На местах крушения дронов работают экстренные службы. Помимо этого несколько беспилотников сбили подлете к Москве.