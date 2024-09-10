Средства ПВО уничтожили 59 беспилотников в небе над Брянской областью

Богомаз заявил, что в небе над Брянской областью уничтожили 59 БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над регионом.

«На данный момент над Брянской областью силами ПВО Министерства обороны РФ перехвачено и уничтожено 59 вражеских БПЛА самолетного типа», — заявил он.

Информации о пострадавших и разрушениях нет. По словам главы региона, на местах крушения дронов работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что средства радиоэлектронной борьбы за неделю сорвали 150 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).