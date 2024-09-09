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07:23, 9 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ сообщила о срыве в ДНР 150 атак ВСУ при помощи беспилотников за неделю

ФСБ: в ДНР за неделю сорвали 150 атак ВСУ при помощи беспилотников

Фото: David W Cerny / Reuters

Средства радиоэлектронной борьбы за неделю сорвали 150 атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по ДНР.

По данным ведомства, система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» сорвали атаку 150 атак украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Куйбышевском, Кировском районах Донецка и в Кировском районе Макеевки.

Отмечается, что взрывотехники управления нейтрализовали беспилотники и унитожили взрывчатку.

Ранее стало известно, что в херсонской школе росгвардейцы разминировали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было замаскировано под жестяную банку газированного напитка.

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      Екатерина Кашурникова
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