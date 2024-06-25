В херсонской школе обнаружена замаскированная под банку с газировкой бомба

В херсонской школе Росгвардия разминировала СВУ, замаскированное под газировку

В херсонской школе росгвардейцы разминировали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое было замаскировано под жестяную банку газированного напитка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Бомбу обнаружили контрразведчики и вызвали спецназ Росгвардии. Она могла сработать при попытке развернуть полиэтиленовый пакет, в котором находилась. Саперы перевезли пакет с бомбой в безопасное место и уничтожили.

13 июня сообщалось, что росгвардейцы с помощью FVP-дронов выявили и подавили более 800 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).