Росгвардия за два месяца на одном из направлений СВО подавила 800 БПЛА

Росгвардейцы с помощью FVP-дронов выявили и подавили более 800 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ведомстве отметили, что успешно выполнять задачи им удается благодаря дополнительным поставкам специализированного оборудования. Начальник Управления Росгвардии по Пензенской области, генерал-майор полиции Андрей Лугинин передал ценный груз для бойцов в зону специальной военной операции (СВО), а в сборе гуманитарного груза помогло правительство региона.

Благодаря дополнительному оснащению росгвардейцы за два месяца смогли лишь на одном из направлений СВО выявить и подавить специальными средствами связи более 800 украинских беспилотников, ликвидировать 50 военнослужащих ВСУ и вывести из строя их боевую технику. Кроме того, росгвардейцы во время воздушной разведки узнали огневые точки противника, блиндажи и радиолокационное оборудование. Они передали координаты артиллерии Министерству обороны России, и та нанесла огневое поражение украинским подразделениям.

Ранее стало известно, что в Донецкой народной республике росгвардейцы ликвидировали схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами.