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14:03, 5 июня 2024Силовые структуры

Росгвардия нашла схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами

В ДНР росгвардейцы ликвидировали схрон ВСУ с иностранным оружием и боеприпасами

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сотрудники Росгвардии и военной контрразведки ликвидировали схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) с оружием иностранного производства в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецназа обнаружили крупный схрон с иностранным вооружением и боеприпасами на окраине одного из населенных пунктов ДНР. Он был спрятан на чердаке нежилого дома. Из тайника изъяли гранатометы иностранного производства: три М-136 «Вампир», два М-72 производства США, РПГ-22 и Bullspike производства Болгарии и шведский Sokrat, а также семь килограммов тротила, 20 гранат и свыше 200 патронов для стрелкового вооружения западного образца.

Опасные находки уничтожили накладным зарядом с соблюдением требований безопасности.

Ранее сотрудники ФСБ и органов военной контрразведки Центрального военного округа нашли в Артемовском районе ДНР схрон, заготовленный украинскими полицейскими в 2014 году.

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      Екатерина Кашурникова
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