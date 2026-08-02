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07:42, 2 августа 2026 (обновлено: 07:55, 2 августа 2026)Россия

Минобороны опубликовало заявление о ночной атаке ВСУ

Над регионами России за ночь уничтожили 625 беспилотников ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

В течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 635 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией РФ. Об этом в воскресенье, 2 августа, заявило Министерство обороны России в мессенджере MAX.

Уточняется, что БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона. Помимо этого, беспилотники уничтожили над Крымом, Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке дронов, было уничтожено почти 150 БПЛА. В результате случившегося никто не пострадал.

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