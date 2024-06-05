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08:55, 5 июня 2024Силовые структуры

Заготовленный украинской полицией в 2014 году схрон с боеприпасами нашли в ДНР

ФСБ нашла под Артемовском схрон с боеприпасами, заготовленный в 2014 году

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ и органов военной контрразведки Центрального военного округа нашли в Артемовском районе Донецкой народной республики (ДНР) схрон, заготовленный украинскими полицейскими в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

В тайнике обнаружили 190 пистолетов, 20 автоматов и около 20 тысяч боеприпасов. Их, по данным силовиков, сотрудники правоохранительных органов Украины незаконно вывезли из местного оружейного склада полиции для передачи украинским националистическим батальонам.

После проверки оружие и боеприпасы передадут в подразделения Министерства обороны России.

Ранее сообщалось, что Росгвардия и ФСБ нашли крупный схрон с гранатами в Запорожской области.

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      Илона Палей
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