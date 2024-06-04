ФСБ обнаружила крупный схрон с боеприпасами в Запорожской области

Росгвардия и ФСБ нашли крупный схрон с гранатами в Запорожской области

Спецназ Росгвардии совместно с сотрудниками ФСБ обнаружил крупный схрон с боеприпасами в Запорожской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Схрон, предназначенный для украинских разведывательно-диверсионных групп, был найден в одном из домовладений региона. Внутри него находились около 600 гранат и запалов к ним, 300 выстрелов к гранатометам, более восьми тысяч патронов, а также взрыватели и огнепроводной шнур.

Ранее росгвардейцы обнаружили более 100 тысяч боеприпасов на полевом складе Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике.