Росгвардия обнаружила более 100 тысяч боеприпасов на полевом складе ВСУ в ЛНР

В ЛНР росгвардейцы обнаружили более 100 тысяч боеприпасов на полевом складе ВСУ

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы обнаружили более 100 тысяч боеприпасов на полевом складе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Скрытый полевой склад с патронами к стрелковому оружию, инженерными и артиллерийскими боеприпасами ВСУ спецподразделение Росгвардии обнаружило в одном из населенных пунктов ЛНР. Оттуда изъяты цинки с патронами различного калибра. Всего более 114 тысяч единиц боеприпасов, 136 ручных осколочных и дымовых гранат, 8 противотанковых ракет, свыше 600 артиллерийских снарядов и инженерных боеприпасов и более 100 гранатометных выстрелов. Пригодные для повторного использования боеприпасы передадут на склады.

Ранее сообщалось, что в ЛНР росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ в заброшенном здании.