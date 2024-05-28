Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:24, 28 мая 2024Силовые структуры

Росгвардия обнаружила более 100 тысяч боеприпасов на полевом складе ВСУ в ЛНР

В ЛНР росгвардейцы обнаружили более 100 тысяч боеприпасов на полевом складе ВСУ

Фото: Росгвардия

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы обнаружили более 100 тысяч боеприпасов на полевом складе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Скрытый полевой склад с патронами к стрелковому оружию, инженерными и артиллерийскими боеприпасами ВСУ спецподразделение Росгвардии обнаружило в одном из населенных пунктов ЛНР. Оттуда изъяты цинки с патронами различного калибра. Всего более 114 тысяч единиц боеприпасов, 136 ручных осколочных и дымовых гранат, 8 противотанковых ракет, свыше 600 артиллерийских снарядов и инженерных боеприпасов и более 100 гранатометных выстрелов. Пригодные для повторного использования боеприпасы передадут на склады.

Ранее сообщалось, что в ЛНР росгвардейцы обнаружили схрон ВСУ в заброшенном здании.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ заявила о росте активности НАТО у границы России. Альянс отрабатывает ядерные удары по территории страны

      Ценам на аренду жилья в России предрекли снижение

      Отчисленный из МГУ за помощь ВСУ студент назвал автора доноса на него

      Пассажирский самолет эвакуировали из-за надписи на салфетке

      Россиянин вернулся из поездки с животными в кишечнике

      В России решили ввести сбор за использование иностранного софта

      Samsung увеличит производство смартфонов в Китае

      Уголовное дело возбудили после кражи 27 лифтов в российском городе

      На Украине признались в симпатии к внутреннему стержню Армении

      Раскрыты порождающие вирусные видео темы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше