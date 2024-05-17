Росгвардия нашла в ЛНР схрон с иностранным оружием и формой ВСУ

В ЛНР росгвардейцы нашли тайник ВСУ в заброшенном здании

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы обнаружили схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Тайник с иностранным оружием и украинской военной формой был найден в заброшенном здании в результате специальных мероприятий Росгвардии и военной контрразведки. Оттуда изъяты четыре ручные гранаты с запалами, танковый пулемет Калашникова со снаряженной лентой и гранатомет АТ-4 производства Швеции. Найденное вооружение уничтожено.

16 мая сообщалось, что в ЛНР росгвардейцы подорвали украинский дрон, начиненный минами. Его нашли в поле местные жители. Прибывшие на место военнослужащие определили, что это многоцелевой разведывательно-ударный БПЛА. В подвесном механизме дрона находились две минометные мины иностранного производства, готовые к сбросу. Также на нем было установлено средство сбора информации — оно передано спецслужбам для дальнейшего изучения.