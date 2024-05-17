Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:26, 17 мая 2024Силовые структуры

Росгвардия нашла в ЛНР схрон с иностранным оружием и формой ВСУ

В ЛНР росгвардейцы нашли тайник ВСУ в заброшенном здании

Фото: Alex Babenko / AP

В Луганской народной республике (ЛНР) росгвардейцы обнаружили схрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

Тайник с иностранным оружием и украинской военной формой был найден в заброшенном здании в результате специальных мероприятий Росгвардии и военной контрразведки. Оттуда изъяты четыре ручные гранаты с запалами, танковый пулемет Калашникова со снаряженной лентой и гранатомет АТ-4 производства Швеции. Найденное вооружение уничтожено.

16 мая сообщалось, что в ЛНР росгвардейцы подорвали украинский дрон, начиненный минами. Его нашли в поле местные жители. Прибывшие на место военнослужащие определили, что это многоцелевой разведывательно-ударный БПЛА. В подвесном механизме дрона находились две минометные мины иностранного производства, готовые к сбросу. Также на нем было установлено средство сбора информации — оно передано спецслужбам для дальнейшего изучения.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Путин объяснил цели российского наступления под Харьковом. Штурмовать город пока не будут

      В Грузии опровергли возобновление работы с платежной системой из России

      Евросоюз запретил вещание нескольких российских медиа

      Состоялась церемония прощания с журналистом Кононенко

      Глава WADA обвинил Антидопинговое агентство США в лицемерии

      Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных в ВСУ

      Росгвардия нашла в ЛНР схрон с иностранным оружием и формой ВСУ

      В Финляндии заявили о начале третьей мировой войны при отправке войск на Украину

      За неделю российские войска уничтожили четыре украинских вертолета Ми-24

      Пилоты самолета с россиянами на борту заметили неопознанный предмет в небе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше