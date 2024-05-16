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15:10, 16 мая 2024Силовые структуры

Уничтожение росгвардейцами боевого дрона ВСУ с минами попало на видео

Росгвардия показала видео подрыва в ЛНР боевого БПЛА ВСУ с минами
Начало событий в новости Росгвардия обезвредила в ЛНР разведывательно-ударный беспилотник ВСУ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) росгвардейцы подорвали украинский дрон, начиненный минами. В ведомстве предоставили «Ленте.ру» видео с уничтожением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа «Щедрик».

На кадрах виден беспилотник, на него устанавливается накладной заряд и подрывается.

Ранее 16 мая сообщалось, что местные жители обнаружили упавший боевой дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Прибывшие на место военнослужащие определили, что это многоцелевой разведывательно-ударный БПЛА. В подвесном механизме дрона находились две минометные мины иностранного производства, готовые к сбросу. А также на нем был установлено средство сбора информации — оно передано спецслужбам для дальнейшего изучения.

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      Любовь Ширижик
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