Киллер обманул нанявшего для расправы над конкурентами россиянина

Россиянин сел на девять лет за наем киллера для расправы над двумя людьми

В Москве к девяти годам колонии приговорили россиянина, пытавшегося организовать расправу над двумя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, содействие оказал мужчина, которого 56-летний заказчик попросил помочь подыскать киллеров. За грязную работу он пообещал 20 тысяч долларов, за успешную расправу пообещал 80 тысяч долларов. Но знакомый вместо этого обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

Дальнейшие действия проходили в рамках оперативного эксперимента, продолжавшегося с декабря 2023-го по июль 2024 года. Наемник сообщал заказчику, что ищет киллеров, установил местонахождение целей и попросил 5 тысяч долларов на покупку оружия.

В дальнейшем вместе с оперативниками он обманул заказчика отправив ему фото инсценированного убийства. После заказчик пообещал, что выплатит оставшийся гонорар и был задержан.

Ранее в Ульяновской области следователи завершили расследование заказной расправе над директором Центрального рынка в 2000 году.