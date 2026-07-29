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Силовые структуры
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19:06, 29 июля 2026Силовые структуры

Киллер обманул нанявшего для расправы над конкурентами россиянина

Россиянин сел на девять лет за наем киллера для расправы над двумя людьми
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве

В Москве к девяти годам колонии приговорили россиянина, пытавшегося организовать расправу над двумя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, содействие оказал мужчина, которого 56-летний заказчик попросил помочь подыскать киллеров. За грязную работу он пообещал 20 тысяч долларов, за успешную расправу пообещал 80 тысяч долларов. Но знакомый вместо этого обратился к сотрудникам правоохранительных органов.

Дальнейшие действия проходили в рамках оперативного эксперимента, продолжавшегося с декабря 2023-го по июль 2024 года. Наемник сообщал заказчику, что ищет киллеров, установил местонахождение целей и попросил 5 тысяч долларов на покупку оружия.

В дальнейшем вместе с оперативниками он обманул заказчика отправив ему фото инсценированного убийства. После заказчик пообещал, что выплатит оставшийся гонорар и был задержан.

Ранее в Ульяновской области следователи завершили расследование заказной расправе над директором Центрального рынка в 2000 году.

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