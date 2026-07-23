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Силовые структуры
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13:01, 23 июля 2026Силовые структуры

Раскрыто заказное убийство директора Центрального рынка в регионе России

В Ульяновской области пройдет суд над двумя мужчинами за убийство в 2000 году
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Ульяновской области следователи завершили расследование уголовного дела о заказном убийстве директора Центрального рынка, совершенном в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Исполнитель преступления умер, поэтому дело в отношении него прекращено. Организатор, который уже отбывает пожизненное наказание в колонии особого режима за другие преступления, и соисполнитель предстанут перед судом.

По версии следствия, в 2000 году организатор преступления занимался предпринимательством и хотел вывести своих коммерсантов на Центральный рынок. Но директор рынка отказал ему в предоставлении торговых точек. Тогда злоумышленник решил устранить препятствие и нанял двух киллеров, пообещав по две с половиной тысячи долларов каждому.

14 марта 2000 года наемники приехали на рынок. Один из них, одетый в форму милиционера, выстрелил в жертву два раза — в грудь и голову. Второй страховал его, готовый применить оружие в случае сопротивления. После преступления они скрылись на автомобиле.

Ранее в Иркутской области суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 45-летнего жителя Камчатского края за расправу над двумя женщинами в 2006 году.

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