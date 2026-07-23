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Силовые структуры
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10:46, 23 июля 2026Силовые структуры

Нашелся виновный в жестокой расправе над двумя россиянками

В Иркутской области суд приговорил мужчину к 11 годам за убийство, совершенное в 2006 году
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Иркутской области суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима 45-летнего жителя Камчатского края за расправу над двумя женщинами в 2006 году. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Преступление оставалось нераскрытым почти 20 лет. Соучастник подсудимого умер, поэтому дело в отношении него прекращено. Сам подсудимый полностью признал вину.

По версии следствия, в 2006 году приятель осужденного познакомился с женщиной на железнодорожном вокзале Ангарска и привел ее в квартиру своей знакомой. Между мужчиной и гостьей вспыхнул конфликт, в результате которого злоумышленник нанес женщине несовместимые с жизнью удары ножом.

В этот момент в квартиру вернулись подсудимый и еще один знакомый. Они стали свидетелями преступления и помогли спрятать женщину в шкафу. Вскоре пришла хозяйка квартиры. Опасаясь, что она обнаружит жертву и сообщит в полицию, подсудимый согласился расправиться с ней. Он нанес женщине множественные удары ножом в грудную клетку, а его сообщник задушил ее. После этого мужчины скрылись, выбросив орудие преступления и ключи в мусорный бак.

Ранее в Якутии осудили мужчину за расправу над четырьмя людьми.

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