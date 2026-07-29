Затоптавшему голубя блогеру ужесточили меру пресечения

В Санкт-Петербурге суд ужесточил меру пресечения блогеру, убившему голубя

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга ужесточил меру пресечения 25-летнему треш-блогеру Владиславу Кайлю, затоптавшему голубя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Кайлю была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, однако он продолжал заходить в интернет и публиковать ролики. В них он рассказывал о своем местонахождении, образе жизни и эмоциональном состоянии.

Также в нарушение обязательств блогер не отвечал на звонки органов следствия, а его местонахождение не было подтверждено.

О задержании Кайля стало известно 27 июля. Вместе с приятелем он расправился с голубем около станции «Лиговский проспект» и выложил видео в соцсети.

Ранее сообщалось, что второму участнику избиения российского ученого предъявили обвинение.