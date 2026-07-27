Треш-блогер затоптал голубя ради контента и ответит за это

В Петербурге полиция задержала треш-блогера, затоптавшего голубя

В Санкт-Петербурге полиция задержала 25-летнего треш-блогера, затоптавшего голубя ради контента. Об этом глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина рассказала в Telegram.

Вместе с уроженцем Курганской области был задержан и его земляк, который также участвовал в съемках видео. Сейчас они задержаны на 48 часов, проводится проверка по статье о жестоком обращении с животными.

Злоумышленники расправились с голубем около станции «Лиговский проспект» и выложил видео в соцсети. В результате видео стало собирать много просмотров.

Ранее в Подмосковье было возбуждено уголовное дело после нападения треш-блогера на девушку в Шатуре.