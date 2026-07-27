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10:37, 27 июля 2026 (обновлено: 10:47, 27 июля 2026)Спорт

Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Susan Mullane / Imagn Images / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что на прошлой неделе 19-летняя спортсменка не принимала участия в турнирах WTA. Тем не менее ее положение в чемпионской гонке осталось неизменным.

На втором месте идет белорусская теннисистка Арина Соболенко. Замыкает тройку лидеров представительница Казахстана Елена Рыбакина. По результатам чемпионской гонки восемь лучших теннисисток отбираются на Итоговый турнир WTA. В 2026 году он пройдет с 7 по 14 ноября в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

В начале июня Андреева одержала первую в карьере победу в турнире Большого шлема — она выиграла на «Ролан Гаррос». В финале Мирра Андреева одолела польскую спортсменку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час и 22 минуты.

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