07:32, 21 августа 2025Силовые структуры

СК возбудил дело после нападения треш-блогера на девушку в российском регионе

В Подмосковье СК возбудил дело против избившего девушку треш-блогера
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Подмосковье возбуждено уголовное дело после нападения треш-блогера на девушку в Шатуре. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Уголовное дело возбуждено по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным следствия, фигурант — молодой человек, блогер. Он активно ведет закрытый канал, где публикует социально порицаемый контент.

О нападении на пострадавшую стало известно 19 августа. Все произошло на детской площадке. Вечером того дня треш-блогер отмечал день рождения и жестоко избил потерпевшую.

