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11:04, 7 июня 2026Наука и техника

Самое длинное слово в английском языке назвали бесполезным

Лингвист МакКинзи назвала бесполезным состоящее из 190 тысяч букв слово в английском языке
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock / Fotodom  

Самое длинное слово английского языка, состоящее из почти 190 тысяч букв, не имеет практической ценности и не используется в речи, заявила лингвист Нью-Йоркского университета Лорел МакКинзи. Такое мнение она высказала в беседе с РИА Новости.

Лингвист рассказала, что самым длинным словом в английском языке считается химическое название крупнейшей известной молекулы белка, состоящее из 189 918 букв. Его полное прочтение может занять до 3,5 часа. Однако МакКинзи назвала это слово абсолютно бесполезным с практической точки зрения. «Это непрактично. Не могу представить, чтобы такое слово использовали», — отметила она.

Также ученая усомнилась, что подобную конструкцию можно в полной мере считать словом, поскольку, по сути, это химическая формула. По ее словам, вопрос, можно ли считать подобные образования словами, зависит от таких критериев, как значение и необходимость их использования в речи на регулярной основе.

Ранее основатель китайской компании Unitree Robotics Ван Синсин оценил уровень развития человекоподобных роботов. По его мнению, они сравнимы по степени развития с детьми.

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