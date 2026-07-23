Россиянам назвали главные ошибки в сильную жару

Врач Косенкова: Пережить жару без вреда для здоровья помогут вода и головной убор

Летний зной может быть опаснее, чем кажется на первый взгляд, особенно это касается детей, пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. О том, как избежать перегрева и сохранить хорошее самочувствие, рассказала в беседе с aif.ru главный врач городской поликлиники №220 столичного Депздрава Анна Косенкова.

По словам специалиста, в жаркую погоду организм нередко сталкивается с тепловым стрессом. Такое состояние развивается, когда тело получает больше тепла, чем успевает отдать. Из-за высокой температуры и потери жидкости кровь становится гуще, а нагрузка на организм возрастает. Первыми тревожными симптомами могут стать слабость, головокружение, учащенный пульс и тошнота.

Чтобы снизить риск перегрева, врач советует выбирать светлую одежду из натуральных тканей, обязательно носить головной убор, по возможности не находиться на солнце в самые жаркие часы, с полудня до четырех часов дня, и регулярно пить обычную воду небольшими порциями. Если самочувствие ухудшилось, лучше сразу уйти в прохладное место, смочить водой шею, лоб и запястья, а затем немного полежать, слегка приподняв ноги.

Отдельно врач предупредила любителей резко охлаждаться после жары. Ледяные напитки и мороженое сразу после длительного пребывания на солнце могут вызвать спазм сосудов и стать причиной воспаления горла. Гораздо безопаснее сначала дать организму немного остыть в тени или помещении, а затем пить прохладную воду и есть мороженое небольшими порциями.

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