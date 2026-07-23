Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:02, 23 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Названы опасные для сердца продукты

Врач Урасова: Трансжиры, сахар и соль опасны для здоровья сердечно-сосудистой системы
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Валерий Мельников / Коммерсантъ

Для здоровья сердечно-сосудистой системы важно понимать, какие продукты могут нанести серьезный вред, заявила главный врач клиники Доктора Урасовой, врач-терапевт Ульяна Урасова. В беседе с «Лентой.ру» она подчеркнула, что в первую очередь речь идет о трансжирах, содержащихся в маргаринах, промышленной выпечке, фастфуде и многих закусках.

«Трансжиры повышают уровень так называемого плохого холестерина и одновременно снижают концентрацию хорошего, что создает опасный дисбаланс и способствует развитию атеросклероза. Не менее вредным считается избыточное потребление сахара и сладостей», — сказала Урасова.

По словам врача, сладкая пища быстро повышает уровень глюкозы в крови, что со временем может привести к ожирению, сахарному диабету второго типа и, как следствие, к повышенной нагрузке на сердце.

«Соль, точнее, высокое содержание натрия в рационе, провоцирует задержку жидкости и повышение артериального давления, что является одним из главных факторов риска для сердечно-сосудистых заболеваний», — отметила Урасова.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022

Кроме того, отдельного внимания заслуживают обработанные мясные продукты, такие как колбасы, сосиски и ветчина, подчеркнула специалист. Они содержат большое количество соли, насыщенных жиров и консервантов, которые негативно влияют на состояние сосудов и сердца.

«Жирные молочные продукты, хотя и являются источником кальция, также содержат много насыщенных жиров, поэтому их употребление лучше ограничить. Фастфуд, который сочетает в себе жиры, соль и сахар, способствует набору веса, повышению уровня холестерина и ухудшению обмена веществ», — заявила Урасова.

Белый хлеб и изделия из муки высшего сорта имеют высокий гликемический индекс, что приводит к резким скачкам сахара в крови и создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, добавила специалист.

Ранее стало известно, что самый полезный летний завтрак — это легкие и сбалансированные блюда, которые не перегружают пищеварение в жару, но при этом дают белок, клетчатку, сложные углеводы и витамины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    США и Иран вновь обменялись ударами. Какие объекты поражены и планирует ли Трамп расширение военной операции?
    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества
    Людей стали использовать вместо наживки для ловли огромных рыб
    Певица оконфузилась на сцене из-за расстегнутого платья
    Американский журналист заявил о попытках втянуть США в войну с Россией
    Сигнал Залужного новому главкому ВСУ объяснили
    Марочко рассказал о преступлениях нового главкома ВСУ
    Названы нетипичные признаки ранней деменции
    Вьетнамский XTC-03 сравнили с российским БТР-90
    Злобная сплетница опозорилась перед коллегами на радость всему офису
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok