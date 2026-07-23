Лукашенко призвал к порядку в лесу

Лукашенко объяснил новому министру, что в лесу должен быть порядок

Ставшему новым главой Минлесхоза Белоруссии Сергею Ульдиновичу следует «закрутить как следует» систему работы в этой сфере, поскольку лес и сельское хозяйство наряду с промышленностью «это все, что мы сегодня имеем», заявил при назначении нового министра президент страны Александр Лукашенко. Его процитировало агентство БелТА.

При этом, подчеркнул глава государства, если на производстве все основные процессы идут в цехах, то в «лесах и полях» другая ситуация. «Где-то вас засушило, мало влаги — короед пополз по деревьям. Где-то залило — крестьянам тяжело. Поэтому нам на это надо обращать внимание больше, чем на другие направления. Хотя от промышленности наша страна получает очень-очень много», — отметил Лукашенко.

«Исходите из того, что у вас есть. Перестраивайте систему. Но в лесу должен быть порядок», — напутствовал Ульдиновича белорусский лидер. В частности, он призвал обратить внимание на то, что порой в стране не убирают вовремя срубленный или пострадавший от бурелома лес. «Надо мобилизовываться (...) чтобы вовремя убрать и этот лес не испортился. Надо все это перерабатывать», — обозначил цель Лукашенко.

Ранее президент призвал белорусов «настойчиво переходить» на отопление пеллетами, отметив, что в стране достаточно местного древесного сырья, которое надо эффективно перерабатывать и использовать, а газ и другие источники топлива следует рассматривать только в качестве резерва.