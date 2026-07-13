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16:30, 13 июля 2026Экономика

Лукашенко призвал настойчиво переходить на отопление древесными гранулами

Лукашенко: В Белоруссии постепенно надо переходить на отопление пеллетами
Дмитрий Воронин

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Белоруссии следует «настойчиво переходить» на отопление пеллетами, а газ и другие источники топлива использовать только в качестве резерва, заявил президент страны Александр Лукашенко, которого цитирует БелТА.

В реконструированном агросервисе Шкловского района ему сообщили, что местная котельная работает на древесных пеллетах. «Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим», — отреагировал Лукашенко, подчеркнув, что «у поляков сейчас заоблачные цены» на этот вид топлива.

По словам белорусского лидера, в стране достаточно местного древесного сырья, которое надо эффективно перерабатывать и использовать. «Мы это умеем делать. Заводов у нас предостаточно. Поэтому пеллеты и еще раз пеллеты», — резюмировал он.

Прошедшей зимой сообщалось, что Польша столкнулась на фоне суровых погодных условий с острой нехваткой топливных пеллет, котлами с использованием которых, в соответствии с европейскими и национальными антисмоговыми нормами, там заменили традиционные печи.

Древесные гранулы стали заканчиваться на складах и у оптовых продавцов уже в конце января, после чего на фоне перебоев были введены ограничения на продажи сырья. Как отмечал президент Польской торгово-промышленной палаты Петр Поземский, власти переводят на этот вид топлива граждан на фоне падения внутренних поставок древесины, решив «и рыбку съесть, и на елку влезть».

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