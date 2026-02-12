В Польше объяснили проблемы с топливом суровой зимой и нехваткой пеллет

Польша в разгар зимы столкнулась на фоне суровых погодных условий с острой нехваткой топливных пеллет, котлами с использованием которых, в соответствии с европейскими и национальными антисмоговыми нормами, в этой соседней с Россией стране заменили традиционные печи. Об этом сообщает местное радио RMF24.

«Во многих регионах Польши были зафиксированы рекордно низкие температуры, и спрос на топливо резко возрос», — говорится в материале. По данным его авторов, необходимые для новых печей топливные древесные гранулы стали заканчиваться на складах и у оптовых продавцов уже в конце января, после чего на фоне перебоев были введены ограничения на продажи сырья.

Варшава столкнулась с острой нехваткой древесных опилок для производства пеллет, которые являются ее единственным источником, подчеркнул президент Польской торгово-промышленной палаты Петр Поземский. Проблема, по его словам, назревала давно, но в правительстве не смогли адекватно отреагировать на предупреждения.

«Это топливо, на которое министерство климата и окружающей среды настоятельно призывает всех перейти. В то же время, было решено и рыбку съесть, и на елку влезть», — возмутился представитель бизнеса, отметивший, что в 2026 году поставки древесины в стране составят 37 миллионов кубометров, тогда как в среднем они обычно достигали 41 миллиона. В кабмине тем временем отмечают, что Польша и так сократила на 50 процентов экспорт древесины в Китай, а проблемы связаны с тем, что граждане из-за холодов израсходовали еще в январе свои запасы, которых обычно хватало до апреля.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объяснила дороговизну энергии в европейских странах зависимостью от ископаемого топлива. Выход из сложившейся ситуации она видит в использовании низкоуглеродных источников энергии, которые «не только являются отечественными и экологически чистыми», но и снижают затраты, давая ЕС «больше независимости».