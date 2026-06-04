ПМЭФ-2026. День второй

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20:48, 4 июня 2026Бывший СССР

Путин обратился с просьбой к Армении

Путин: У России просьба к Армении — провести как можно скорее референдум по ЕС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

У России одна просьба к Армении — провести как можно скорее референдум по Евросоюзу. Об этом заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Мы просили бы армянских коллег определиться как можно быстрее, в каком направлении они хотят двигаться», — сказал президент.

Он отметил, что Россия сохранит нормальные отношения с республикой, вне зависимости от выбранного ею пути.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Российская Федерация готова предоставить переговорную площадку для заключения мирного соглашения между Баку и Ереваном.

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